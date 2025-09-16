В Сочи отключат газ от Магри до Кудепсты 20 сентября

«Газпром трансгаз Краснодар» 20 сентября проведет масштабную подготовку газораспределительной сети Сочи к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Запланированные профилактические и ремонтные работы помогут проверить и настроить важные части газовых сетей, от которых зависит стабильная работа городских котельных и системы ЖКХ. Специалисты планируют провести все необходимые работы в течение одного рабочего дня, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей курорта и быстро восстановить газоснабжение.

Заместитель главы Сочи Петр Северов сообщил, что для обеспечения безопасности 20 сентября временно прекратится подача газа от Магри до Кудепсты.

Жителям нужно будет закрыть газовые краны в квартирах и домах с момента отключения до восстановления подачи газа. В день проведения работ не рекомендуется использовать газовые приборы, даже если давление в газопроводе есть.

После завершения основных работ специалисты проверят систему на герметичность под давлением. Затем они снова запустят газ. Сначала его подадут на котельные и социальные объекты, а потом подключат многоквартирные дома и частный сектор.

Планируется восстановить газоснабжение всех потребителей за восемь дней после окончания работ, но специалисты постараются сократить этот срок.

Мария Удовик