Бессент: конфликт на Украине закончится после вторичных пошлин против нефти РФ

Глава Минфина США Скотт Бессент считает, что конфликт на Украине может закончиться за два-три месяца. Для этого Европе необходимо ввести вторичные пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть.

По словам министра, такой шаг «лишит Москву источника доходов». «Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней»,— сказал господин Бессент в интервью Reuters.

Министр финансов добавил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для изучения более жестких санкций в отношении российских компаний, в том числе «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Также обсуждается подготовка к «более активному использованию» замороженных российских активов.

Financial Times сообщала, что администрация США намерена добиться от стран G7 введения высоких пошлин на товары из Китая и Индии в ответ на закупки ими российской нефти. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что готов ввести «серьезные санкции» против России, если все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть.

