ВМС КНР вытеснили эсминец США из акватории рифа Скарборо

ВМС Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (Южный округ НОАК со штабом в Гуанчжоу) заставили уйти из акватории спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) эсминец США USS Higgins. Об этом инциденте 13 августа сообщило Центральное телевидение Китая.

По информации Южной зоны боевого командования НОАК, американский корабль вошел «в территориальные воды Китая у острова Хуанъянь без разрешения китайских властей». В акции реагирования были задействованы военные силы «для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом».

«Действия американских военных ущемляют суверенитет и безопасность КНР, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море и нарушают международное право и основные нормы международных отношений»,— цитирует телеканал заявление военных.

Известно, что в США не разделяют претензий КНР на архипелаги Южно-Китайского моря. Представители США неоднократно заявляли, что их военно-морской флот может присутствовать везде, где не запрещено международным правом.

Эрнест Филипповский, Хабаровск