Два китайских корабля столкнулись во время преследования филиппинского судна

Судно Береговой охраны Китая столкнулось с военным кораблем ВМС Китая, преследуя судно Береговой охраны Филиппин в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщил представитель филиппинской охраны коммодор Джей Тарриела.

По его словам, инцидент произошел во время гуманитарной миссии, в ходе которой филиппинские суда Teresa Magbanua и Suluan доставляли припасы филиппинским рыбакам. В этот момент китайские корабли совершали опасные маневры и блокировали их действия. Против Suluan был использован водомет, но судно сумело избежать прямого попадания.

Господин Тарриела добавил, что корабль китайской береговой охраны во время преследования судна Suluan был неожиданно протаранен в носовую часть военным кораблем Китая.