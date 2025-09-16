В Дагомысе на трассе А-147 изменят схему движения из-за ремонта

В Дагомысе в ночь на 16 сентября изменилась схема движения на ремонтируемом участке трассы А-147 Джубга—Сочи, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье». По данным ведомства, работы на 168-м км дороги включили возведение двух подпорных стен, устройство анкерных свай, монтаж барьерного ограждения, укрепление обочины и установку новых мачт освещения.

Фото: ФКУ «Черноморье» Фото: ФКУ «Черноморье»

Для перехода к следующему этапу — ремонту существующей подпорной стены на противоположной стороне дороги — потребуется переключение схемы движения. Дополнительно планируется обустройство водоотводных лотков, бетонных обочин и укладка асфальтобетонного покрытия на встречном направлении трассы. Ранее на этой стене были выполнены работы по закреплению удерживающих конструкций для армирующей сетки.

В управлении уточнили, что все работы на участке планируется завершить до конца этого года. Водителям рекомендовано обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку.

Мария Удовик