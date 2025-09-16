В Сочи инициировали проверку после публикации видео с тараканами из горбольницы

Прокуратура Хостинского района Сочи начала проверку по факту публикации в сети видеозаписи, на которой зафиксированы возможные нарушения санитарных норм в городской больнице №3. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, поводом для проверки стало распространенное в интернете видео, на кадрах которого в помещениях ГБУЗ «Городская больница №3» видны насекомые, перемещающиеся по лежачим пациентам.

К проверке привлечено Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи. По итогам мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц и рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

«Ъ-Сочи» писал, что суд запретил работу частного детского сада в Адлерском районе курорта. Специалисты прокуратуры обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью детей.

Мария Удовик