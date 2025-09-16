Турпоток в Армавир в 2025 году превысил 200 тысяч человек

В январе—августе 2025 года Армавир принял более 200 тыс. гостей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава Армавира Андрей Харченко.

Положительную динамику мэр объясняет развитием городской инфраструктуры и активной популяризацией туристических маршрутов и объектов. Среди наиболее посещаемых жителями и гостями города мест Андрей Харченко назвал центральную площадь «Сердце Армавира», «Улицу времен и событий» (часть улицы Кирова), а также историко-культурные объекты краеведческого музея.

«Туристы ценят сочетание исторического облика города, обилия зелени, комфортной пешеходной зоны и удобного доступа к достопримечательностям. Кроме того, привлекательны локации, связанные с ремесленным искусством, арт-объектами, а также мемориальными комплексами»,— отметил Андрей Харченко.

Он также сообщил, что в Армавире работают 22 средства размещения разного уровня обслуживания. К 2027 году планируется построить три новых отеля с общим номерным фондом 500 единиц, включая конгресс-центр, медицинский центр, аквапарк и фитнес-центр.

Маргарита Синкевич