Шойгу заявил об интенсивных контактах между Россией и Ираком

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ирак. В аэропорту Багдада он встретился с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности Али Насером. Господин Шойгу заявил, что визит был подготовлен в сжатые сроки, но «он очень насыщенный».

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Секретарь российского Совбеза выразил надежду на то, что получится провести «хороший конструктивный разговор» с иракскими властями. «Контакты становятся все интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества»,— уточнил Сергей Шойгу (цитата по ТАСС).

В июне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В сентябре стало известно о подготовке Россией и Ираком соглашения о сотрудничестве по мирному атому.