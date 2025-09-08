Россия и Ирак готовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Ирак начали работу над межправительственным соглашением по программе мирного атома. Для этого страны создали совместную группу, следует из отчета госкорпорации «Ростатом» за 2024 год.

«Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях»,— отметили в отчете.

Также предварительные соглашения по мирному атому Россия заключила с Алжиром, с Белоруссией и Республикой Конго.

В 2021 году «Росатом» сообщил, что обсуждает с Ираком сотрудничество как по энергетическим, так и по неэнергетическим проектам. После этого МИД России уточнял, что Москва и Багдад намерены сотрудничать в сфере мирного атома, Россия может поставлять Ираку изотопную продукцию.