Путин созвонился с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, сообщил Кремль.

«С обеих сторон отмечалось, что эти действия, грубо нарушившие Устав ООН и другие нормы международного права, чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности»,— говорится в сообщении Кремля.

Правительство Ирака запрашивало у Совбеза ООН созыв экстренного заседания по вопросу атак Израиля на Иран и призывало принять необходимые меры. Из-за израильской операции Ирак закрыл свое воздушное пространство.

Лусине Баласян