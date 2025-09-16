Свердловскую область на неделю накроет смогом

В Свердловской области на неделю объявили предупреждение первой степени опасности из-за смога с рассеиванием вредных примесей в воздухе, следует из информации Уральского гидрометцентра.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) будет действовать с 20:00 15 сентября до 20:00 22 сентября. Смог на территории Среднего Урала возник из-за длительного присутствия в регионе антициклона, который создает сухую безветренную погоду и ослабляет перемешивание воздуха в приземном слое.

Ранее о НМУ на два дня в Свердловской области объявляли в начале августа.

Напомним, на прибытие в аэропорт Кольцово задерживаются два самолета — из Москвы и Худжанда (Таджикистан), это произошло из-за густого тумана утром в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина