На Среднем Урале объявили предупреждение из-за смога до 8 августа

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе, предупредили в уральском Гидрометцентре. НМУ присвоена первая степень опасности. Предупреждение объявлено с 20:00 5 августа до 20:00 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 6 августа, на Среднем Урале местами пройдут кратковременные дожди, грозы, дневная температура составит +23°..+28°. В четверг преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура днем — +23°..+28°. В пятницу, 8 августа — переменная облачность, преимущественно без осадков, днем ожидается +20°..+25°.

НМУ первой степени опасности вводят при минимальном превышении предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

Ирина Пичурина