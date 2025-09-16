Из-за тумана в Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром

На прибытие в аэропорт Кольцово задерживаются два самолета — из Москвы и Худжанда (Таджикистан), это произошло из-за густого тумана утром в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Кольцово. Оба борта приземлились на запасном аэродроме по решению экипажей, сам аэропорт работает штатно.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Из аэропорта Шереметьево задерживается рейс «Аэрофлота» SU-1436: самолет должен был прибыть в 6:25, но прибытие перенесено на 10:00. Лайнер «Уральских авиалиний» U6-2956 из Таджикистана ожидался в 7:35, но прилетит в 9:30.

Напомним, 1 сентября в Екатеринбурге из-за сильного тумана экипажи самолетов из Абакана (Хакасия) и Калининграда также приняли решение приземлиться на запасном аэродроме.

Ирина Пичурина