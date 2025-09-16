УФАС заставило «ТГК-2» заключить договор с потребителем коммунальных услуг

Ярославское межрегиональное УФАС России выявило нарушения антимонопольного законодательства в действиях ПАО «ТГК-2». Компания отказала ООО «Фабрика» в заключении договора на поставку технической воды, что признано злоупотреблением доминирующим положением. Об этом сообщили в межрегиональном УФАС.

ООО «Фабрика» подало заявку на поставку воды для нежилых помещений, но ПАО «ТГК-2» отказало, ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих прямое подключение к централизованным сетям. Антимонопольная служба установила, что помещения «Фабрики» являются частью объекта, подключенного через сети другого юридического лица, с которым у ПАО «ТГК-2» уже есть договор.

После изучения дела УФАС пришло к выводу, что каждый собственник нежилого помещения имеет право требовать договор водоснабжения, независимо от опосредованного подключения. ПАО «ТГК-2» было вынесено предупреждение, которое компания исполнила, направив контрагенту проект договора.

«Решение вопроса направлено на защиту прав владельцев отдельных помещений в капитальных строениях, обеспечивая равноправие при заключении договоров водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающими организациями», — сообщили в УФАС.

ООО «Фабрика», по данным сервиса «Руспрофайл», зарегистрировано в Ярославле по адресу Советская, 79. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Антон Голицын