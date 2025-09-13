Минпросвещения разрабатывает единые критерии начисления зарплат учителям

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство разрабатывает единые критерии начисления заработной платы учителям. Он уточнил, что новую систему протестируют на педагогах из трех регионов.

«В рамках проекта по новой системе оплаты труда выбраны три региона, мы с этого учебного года отрабатываем единые критерии начисления заработной платы, учитывающие базовые оклады, стимулирующие и компенсационные выплаты»,— сказал Сергей Кравцов «РИА Новости». О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

По словам министра, новые критерии должны сделать зарплаты учителей более прозрачными. Он также сказал, что изменения позволят избежать неравномерных выплат, которые наблюдаются в разных регионах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджетников возьмут в пилоты».