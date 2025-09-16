Юриста из Иркутска кибермошенники вынудили стать посредником в преступной схеме

Телефонные мошенники под видом представителей Минобрнауки украли персональные данные 22-летнего юриста из Иркутска и вынудили его стать посредником в преступной схеме по обману пенсионеров. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как установили правоохранители, кибермошенники убедили юриста в том, что он замешан в госизмене, и выманили у него 400 тыс. руб. Затем злоумышленники внушили молодому человеку, что с него снимут все подозрения, если он окажет помощь маломобильным гражданам декларировать денежные средства — по сути, забирать деньги у пенсионеров и переводить их на счета мошенников.

Жертвами юриста стали четыре пожилые женщины, общий ущерб превысил 3,4 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, отметили в управлении.

Как писал «Ъ-Сибирь», мобильного оператора Т2 суд в Омске оштрафовал на 600 тыс. руб. за допуск в сеть подменного номера.

Михаил Кичанов