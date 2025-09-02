Т2 вновь оштрафовали на 600 тысяч рублей за пропуск звонков мошенников омичу

Суд привлек к административной ответственности мобильного оператора Т2 за допуск в сеть подменного номера. По ч. 2 ст. 13.2.1. КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг по пропуску трафика в свою сеть) компанию обязали выплатить 600 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, в июне 2024 года оператор допустил в свою сеть телефонный вызов из иностранного государства с подменным телефонным номером, который использовал нумерацию, соответствующую российской системе. В результате звонка мошенники похитили у жителя Омской области около 150 тыс. руб. Прокуратурой установлено, что Т2 «имел техническую возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления».

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре прошлого года T2 оштрафовали также на 600 тыс. руб. за аналогичное нарушение в Омской области.

Александра Стрелкова