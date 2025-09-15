В Крыму строят буксир для работы на Северном морском пути

Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи заложил буксир ледового класса Arc6 проекта NE060, который будет работать в арктическом порту Сабетта в составе флота Росморпорта. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта Фото: пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта

Новое судно предназначено для работы в порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря. После завершения строительства буксир доставят в Арктику по внутренним водным путям.

Судно способно выполнять буксировочные, противоаварийные и пожарные работы. По данным Росморречфлота, буксир представляет собой стальное однопалубное самоходное судно с рулевой рубкой кругового обзора и машинным отделением в средней части. Две дизельные энергетические установки приводят в движение полноповоротные винторулевые колонки. Четыре водонепроницаемые переборки разделяют буксир на пять отсеков.

Судно отличается высокой маневренностью — небольшой угол наклона форштевня снижает сопротивление льда. Буксир оборудован пунктом коллективной безопасности для защиты экипажа при работе с СПГ-танкерами.

Судно имеет компактную надстройку с рулевой рубкой, большую кормовую и просторную носовую части палубы. Оно оснащено буксирной лебедкой и гидравлическим палубным краном. Корпус защищен ледовым поясом и дополнительными шпангоутами.

«На Северном морском пути растет объем перевозок, в этой связи Росморпорт развивает и обновляет свой буксирный флот в Арктике. Мощное судно класса Arc6 как раз способно работать в сложных ледовых условиях, присущих Крайнему Северу»,— отметил заместитель директора Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Валерий Яковенко.

Алина Зорина