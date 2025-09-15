Отходы скопились не по плану

Компания «Профи-Сервис» отсудила у регоператора «Крайжилкомресурс» 133 млн руб. Мусороперевозчик доказал, что вывез твердых коммунальных отходов (ТКО) из Сочи на Белореченский полигон больше запланированного объема. В суде выяснилось, что плановые объемы краевой схемы обращения с ТКО не совпадают с фактическими. В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ сообщили, что намерены откорректировать схему. По мнению экологов, вопрос объема собираемых отходов до сих пор остается непрозрачным, а сложности с их прогнозированием могут стать проблемой в будущем.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение кубанского арбитража, взыскавшего 121 млн руб. с регионального оператора «Крайжилкомресурс» (КЖКР) в пользу ООО «Профи-Сервис» за дополнительно выполненные работы, а также 12 млн неустойки. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

АО «Крайжилкомресурс» создано в Краснодаре в 2013 году. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Белореченской зоне.

Согласно материалам дела, участники спора связаны договором на транспортировку ТКО, по которому «Профи-Сервис» обеспечивал вывоз отходов с территории Сочи на Белореченский мусорный полигон. Стоимость контракта составляла 1,8 млрд руб., и рассчитывалась, исходя из объема работ — 750 руб. за 1 куб. м отходов. Спор возник по поводу оплаты летних месяцев 2021 года, когда объем мусора в Сочи существенно увеличился.

Изначально объемы мусора, прописанные в контракте, основывались на данных Территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Выяснилось, что фактическое накопление мусора выше планового. Предположительно, это было вызвано естественным приростом населения курорта, увеличением количества организаций в Сочи, а также ростом туристического потока из-за закрытия границ РФ в связи с пандемией COVID-19. Пандемия была признана форс-мажорным обстоятельством, позволившим заключить допсоглашение к договору на увеличение объема вывозимого мусора пропорционально его фактическому росту. Таким образом, изначально планировавшаяся на август оплата в 279 млн руб. существенно выросла, и образовалась задолженность в 121 млн руб.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края взыскал указанную задолженность с регоператора в пользу ООО «Профи-Сервис». Однако КЖКР обжаловал его, заявив, что данные в систему по учету объемов вывозимого мусора АИС «Отходы» «Профи-Сервис» вносил сам, поэтому переработка им не доказана. Апелляция отклонила довод, указав на направлявшиеся в адрес регоператора акты и другую учетную документацию по выполненным работам, по которой КЖКР возражений никогда не предъявлял.

Кроме того, суды проанализировали фактические данные сбора ТКО с 2020 по 2024 год включительно, и обозначили общую проблему — предусмотренные Территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами плановые объемы накопления мусора не соответствуют фактическим. Это же подтвердили и стороны спора, работающие по договору, заключенному на основаннии этой схемы.

Глава постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко говорит, что ситуация с фактическими объемами образования ТКО до сих пор остается непрозрачной, а данные, содержащиеся в территориальной схеме, являются неактуальными. «Конечно, это важно, потому что исполнителя нужно подбирать под реальные объемы. Иначе при исполнении контракта можно столкнуться с тем, что у него просто не будет достаточного количества машин для вывоза мусора. По идее, эти расчетные объемы должны регулярно корректироваться в схеме, исходя из сведений, которые подают регоператоры. Но, видимо, это не делается, потому что у них с цифрами не все в порядке. Думаю, что здесь нужно заказывать специальные исследования и таким образом решать эту проблему»,— рассказал «Ъ-Кубань» эколог.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ на вопрос о нормативах накоплений ответили, что этот вопрос неоднократно становился предметом судебных разбирательств, однако суды всегда отказывали гражданам и организациям, пытавшимся их оспорить. Вместе с тем краевые власти все-таки планируют их пересматривать. В настоящее время в краевом бюджете предусмотрены средства в размере 43 млн руб. на их корректировку. Соответствующую работу планируют начать уже в этом году и продолжить в следующем. «Проект контракта на выполнение этих работ уже проходит процедуру согласования, после этого будет проведена процедура конкурентного отбора их исполнителя»,— сообщили в министерстве.

В момент подготовки материала стало известно, что КЖКР подал кассационную жалобу, рассчитывая на пересмотр дела.

Михаил Волкодав