Юрия Слюсаря признали избранным губернатором Ростовской области

Юрий Слюсарь признан избранным губернатором Ростовской области. Соответствующее постановление приняли члены областной избирательной комиссии сегодня, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба избиркома региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Юрий Слюсарь набрал 81,2% голосов, за его кандидатуру проголосовали более 1,5 млн жителей региона. На 131-м заседании комиссии также установили общие результаты дополнительных выборов в Законодательное собрание области, на которых победу одержала Зинаида Неярохина.

Константин Соловьев

