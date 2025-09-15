Леноблводоканал не успел реконструировать водоочистные сооружения в Кингисеппе в срок

К 15 сентября на водоочистных сооружений в Кингисеппе отремонтировали один фильтр из четырех, сообщили пресс-службе строительного блока Ленобласти. Ранее там заявляли, что планируют полностью завершить ремонт к сентябрю.

Также к понедельнику, 15 сентября, на финальной стадии находятся три контактных осветлителя, всего загрузили 400 тонн фильтрующей загрузки. При этом в августовском сообщении говорилось, что Ленобловодоканал забетонировал все контактные осветлители.

В июле из-за жалоб жителей на грязную воду губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил подготовить варианты строительства в Кингисеппе новых очистных сооружений к 1 августа, однако к этой дате их так и не представили.

Подробнее об ремонте водоочистных сооружений в Кингисеппе — в материале «Ъ-СПб» «Поручение губернатора не рассмотреть в мутной воде».

Артемий Чулков