«Магнит» протестирует подтверждение возраста через мессенджер MAX

«Магнит» первым в России запустил тестирование технологии подтверждения возраста покупателей на кассах самообслуживания при продаже товаров с возрастными ограничениями через мессенджер MAX. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пользователи мессенджера смогут покупать такие товары без предъявления документов. Для этого нужно привязать профиль к «Госуслугам» и создать цифровой ID. При покупке достаточно отсканировать на кассе самообслуживания QR-код, который появится на экране смартфона в приложении MAX. Команда «Магнита» доработала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила интеграцию с инфраструктурой MAX.

Пилотный проект запущен в 10 магазинах: семи точках формата «у дома» в Москве и Краснодаре, одном магазине B1 в столице, а также двух гипермаркетах в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Вскоре пилот расширят до более чем 300 торговых точек в нескольких городах России. Тестирование продлится три месяца.

«В дальнейшем цифровой ID может быть использован и в других областях — например, чтобы идентифицировать клиентов, зарегистрированных в программе лояльности, и предлагать им персональный набор акций и услуг. Параллельно совместно с Центром биометрических технологий ведем активную работу над внедрением функционала биометрической идентификации возраста покупателей на кассах самообслуживания», — рассказал Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит».

Елизавета Ершова