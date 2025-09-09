«Дон-строй» благоустроит Центральный парк в воронежском Павловске за 35 млн

Администрация Павловска Воронежской области заключила с местным ООО «Дон-строй» Владимира Калинина контракт на реконструкцию Центрального парка за 35 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания не стала снижать начальную цену контракта. Второй участник конкурса, имя которого не раскрывается, предлагал выполнить работы за 34 млн руб. ООО «Дон-строй» в течение 75 дней с заключения договора предстоит благоустроить тротуары, детскую площадку, установить в парке скамейки, урны и малые архитектурные формы. Источники финансирования — городской и областной бюджеты. Гарантийный срок — пять лет.

В конце июля стало известно, что компания повторно взялась за обновление набережной в Павловске за 115,9 млн руб. Первый контракт, заключенный между «Дон-строем» и администрацией города, был расторгнут по соглашению сторон.

Кабира Гасанова