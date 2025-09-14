Коммунисты пожаловались в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске

Удмуртское реготделение КПРФ пожаловалось в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Ижевске. Об этом местные коммунисты сообщили во «ВКонтакте» вечером 12 сентября. «Члены участковых избирательных комиссий (УИК) установили прямо в помещении для голосования ноутбуки и компьютеры, на которых жители могли проголосовать через “Госуслуги”»,— говорится в сообщении. Речь идет об избирательных участках № 2/07, №2/08. Они расположены в школе №17 и на ул. Леваневского, 102.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Удмуртское реготделение КПРФ Фото: Удмуртское реготделение КПРФ

Коммунисты указывают, что голосование через ноутбук в открытом доступе и в присутствии членов комиссии «полностью лишает процесс тайны». «Согласно федеральному закону, доступ к ДЭГ должен предоставляться исключительно на личном техническом устройстве избирателя, а не на общедоступном компьютере, предоставленном комиссией»,— говорится в посте. Сверх этого, «красные» указали на угрозу безопасности персональных данных избирателей.

Из жалобы следует, что КПРФ просит ЦИК РФ дать правовую оценку действиям членов участковых, районных территориальных и республиканских избиркомов, привлечь к ответственности тех, кто допустил «нарушение закона по организации мест для тайного законодательства», и устранить нарушения.

Председатель избиркома республики Светлана Пальчик ответила на вопрос корреспондента «Ъ-Удмуртия» о жалобе коммунистов на брифинге в ситуационном центре в 16:00. По ее словам, суть жалобы состоит в оценке действий организаторов выборов по поводу того, насколько необходимо давать возможность избирателям голосовать на участках через ДЭГ.

«Кандидат приводил в пример две участковые комиссии, которые такую возможность обеспечили <...> Как это выглядит в реальности: в одном помещении находится несколько участковых избирательных комиссий, и в отдельном кабинете (речь о школе) стоит стол с ноутбуком (этот факт госпожа Пальчик подчеркнула дважды.— “Ъ-Удмуртия”). Туда пришел избиратель, члены УИК проводили его в кабинет, помогли зайти на портал “Госуслуги”, после чего вышли»,— сказала она. Она добавила, что в момент голосования избиратель находился в кабинете один.

Госпожа Пальчик считает, что «категорически неправильно» заявлять о том, что таким образом нарушается тайна голосования. Она не согласна с тезисом, что не стоит предоставлять избирателям возможность использовать ДЭГ на участках, поскольку «важен каждый голос». «Если такая потребность у людей есть, я рада, что мы смогли им помочь»,— резюмировала она.

Напомним, ДЭГ применяется на выборах в гордумы Ижевска и Можги, а также на дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии с 12 сентября. В регионе такой способ голосования реализован впервые. Сегодня, 14 сентября, начался заключительный день выборов. Всего открылись 462 избирательных участках. К голосованию присоединились Воткинск, Сарапул и Глазов. В этих городах ДЭГ не применяется. Всего на ДЭГ в Удмуртии заявились более 58 тыс. избирателей.