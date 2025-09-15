«Корпорация СТС» Бикова и Боброва прокомментировала иск об изъятии активов

«Корпорация СТС», связанная с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, сделала официальное заявление насчет иска Генеральной прокуратуры об изъятии активов в доход государства. Напомним, Генеральная прокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга с требованием обратить в доход России десятки компаний, связанных с уральскими бизнесменами, в том числе «Облкоммунэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров и Артем Биков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бобров и Артем Биков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, в исковом заявлении (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал») утверждается, что бизнесмены имеют гражданство Австрии и выводили средства в недружественные страны. Представители «Корпорации СТС» заявляют, что Артем Биков отказался от австрийского гражданства после начала специальной военной операции (СВО), и он, и Алексей Бобров проживают на территории РФ. «Не соответствуют действительности» сведения о том, что "под видом фиктивных займов" за границу выводились деньги за продажу коммунальных ресурсов. Финансирование деятельности группы компаний осуществляется за счет собственных средств, а также привлеченных кредитов от российских банков. Однако в свое время для финансирования строительства Курганской ТЭЦ-2 ГК "Корпорация СТС" привлекала кредитные средства Чешского экспортного банка. После начала СВО все платежи по этому кредиту согласовывались правительственной комиссией и Минэнерго в установленном законом порядке»,— говорится в заявлении компании.

Также по данным компании, «Корпорация СТС» была основана в 2001 году, и основная часть ее активов была построена с нуля или приобретена до 2010 года. АО «Облкоммунэнерго» создано на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) с правительством Свердловской области в 2015 году, и в совокупной выручке всей группы компаний доля АО «Облкоммунэнерго» составляет менее 3%. В корпорации заявляют, что в 2016 году прокуратура Свердловской области оспаривала законность приватизации АО «Облкоммунэнерго», утверждая, что произошло незаконное отчуждение имущества области, но Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал прокуратуре в иске, установив, что приватизация не производилась, электросетевое и теплосетевое имущество не выбывало из областной собственности и находится там и сейчас.

В заявлении также утверждается, что ГУП СО «Облкоммунэнерго» было убыточным, имело долги в размере 3,5 млрд руб., с 2015 года размер чистых активов АО «Облкоммунэнерго» значительно вырос. А за 20-летнюю историю ГК инвестировала в коммунальную инфраструктуру УрФО более 300 млрд руб., ежегодно уплачивает более 40 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней, построила 10% современной российской генерации для сторонних заказчиков.

Также представители компании заявляют, что на деньги АО «Облкоммунэнерго» не приобреталось ни одно предприятие Алексея Боброва, Артема Бикова, «Корпорации СТС». Отмечается, что ГК исполняет поручение президента РФ о локализации иностранного производства на территории РФ.

Компания опровергает сведения, что «Корпорация СТС» получила в 2016 году свою долю в АО «Облкоммунэнерго» с «помощью неформальных связей, в том числе с Анатолием Чубайсом». «В 2003-2005 годах Артем Биков действительно занимал должность советника бывшего председателя правления РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, с которой был уволен по инициативе последнего по причине конфликта. Конфликт с Анатолием Чубайсом заключался в том, что последний не хотел развивать отечественное производство комплектующих для электроэнергетики, ориентировался на западных производителей»,— указано в заявлении. Отдельно прописано, что Биков и Бобров поддерживают СВО.

Представители «Корпорации СТС» полагают в своем заявлении, что Генпрокуратура была «введена в заблуждение многолетней дискредитирующей информационной кампанией, в рамках которой оппозиционные телеграм-каналы распространяли недостоверную информацию» в отношении «Корпорации СТС», Артема Бикова и Алексея Боброва.

«Судебное разбирательство, в свою очередь, позволит установить все юридические и фактические обстоятельства»,— отмечается в заявлении.