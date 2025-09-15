Генпрокуратура РФ планирует изъять уральские предприятия ЖКХ Бикова и Боброва

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, требуя изъять группу уральских предприятий ЖКХ бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Как пишет «РИА Новости», в списке ответчиков — 14 человек и 20 компаний, включая Алексея Боброва и Артема Бикова, а также экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, экс-министра МУГИСО Алексея Пьянкова, вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Алексей Бобров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным издания, прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников и предприятий, включая ГУП «Облкоммунэнерго». Группа компаний «Корпорация СТС» (принадлежит бизнесменам) монополизировала рынок электроэнергии и водоснабжения в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Бенефициарами этих компаний стали Артем Биков и Алексей Бобров (имеют гражданство Австрии).

«Получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур, в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО "ЕЭС" Чубайсом А.Б., советником которого с мая 2003 года по июнь 2005 года являлся Биков»,— говорится в иске, на который ссылается СМИ. В результате коррупционного сговора группа компаний «Корпорация СТС» безвозмездно получила государственное имущество, что позволило Бикову и Боброву якобы монополизировать рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

В иске говорится, что Алексей Бобров и Артем Биков с помощью бывших министров Алексея Пьянкова и Николая Смирнова, провели изменения в постановлении правительства, что позволило сделать ГУП СО «Облкоммунэнерго» сначала ОАО, а затем ПАО, акционером которого является Свердловская область. Впоследствии была проведена реорганизация ПАО «Облкоммунэнерго» путем слияния с уже принадлежащим уральским бизнесменам ПАО «Облкоммунэнерго Инвест».

Сообщается, что для полного контроля над предприятием в августе 2012 года на должность руководителя Смирновым и Пьянковым был назначен Буданов, якобы доверенное лицо Бикова и Боброва. Прокуратура утверждает, что экономическая необходимость слияния с «Облкоммунэнерго Инвест» отсутствовала, так как у последнего не было реальной имущественной базы.

Так, «Корпорация СТС» получила имущество государства, включая 725 земельных участков, более 2 тыс. зданий и сооружений, свыше 5,5 тыс. объектов электросетевого хозяйства и 10 тыс. км кабельных линий. По данным «РИА Новости», за счет этих активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании, монополизировав рынок энергоснабжения УрФО. После ареста Смирнова в 2025 году вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, по данным документа, на которое ссылается издание, взял шефство над холдингом, обеспечивая лоббирование выгодных тарифов.

«Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков А.Э. и Бобров А.О. через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов»,— приводятся слова из материалов искового заявления. В документе также сообщается, что в обход указа президента бизнесмены якобы вывели за границу более 12 млрд руб.

Прокуратура просит суд обратить в доход государства акции АО «Облкоммунэнерго», зарегистрированные на АО «СУЭНКО», и акции АО «СУЭНКО», зарегистрированные на ООО «Корпорация СТС». В иске перечислены 80 компаний и предприятий, и в качестве обеспечительных мер Генпрокуратура требует наложить арест на активы.

Представители АО «Облкоммунэнерго» пока не смогли прокомментировать и пообещали предоставить информацию позже. В суде Ленинского района также попросили обратиться за комментарием позднее.