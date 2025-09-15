Захарова: Европа «пугает» угрозами с Востока из-за собственного кризиса

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западная Европа «придумывает новые тезисы» об угрозе с Востока из-за своего «катастрофического» положения.

«Все это делается, потому что ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины. Нужно каким-то образом насаждать вот эту русофобию и белорусофобию дальше»,— сказала госпожа Захарова журналистам (цитата по ТАСС).

Госпожа Захарова также упомянула «крайне агрессивную» позицию Польши в отношении Белоруссии. По ее словам, такими действиями Варшава хочет «запугать» собственное население, чтобы собрать больше денег на военную помощь Украине.

11 сентября заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в ближайшее время у границы страны разместят около 40 тыс. военнослужащих в ответ на проведение российско-белорусских учений «Запад-2025». Премьер-министр Дональд Туск также заявлял о закрытии границы с Белоруссией в ночь на 12 сентября. В МИД России сочли, что таким образом Польша «оправдывает линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы».