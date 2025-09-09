Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что граница страны с Белоруссией будет закрыта в ночь на 12 сентября. Решение принято из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

«Мы закроем все пункты пропуска на границе с Беларусью, включая железнодорожные», — заявил Дональд Туск перед заседанием Совета министров Польши (цитата по Polskie Radio24).

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября и направлены на проверку готовности и обеспечения безопасности Союзного государства. Во время учений российские и белорусские военнослужащие намерены отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами. Также будет отработано планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Дональд Туск называл эти учения тренировкой нападения на Польшу. В ответ НАТО с союзниками будет проводить учения на территории Польши «Железный защитник». В них задействовуют около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

Лусине Баласян