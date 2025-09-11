Польша отправит 40 тыс. военнослужащих к границам из-за учений «Запад-2025»

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в ближайшее время у границы страны разместят около 40 тыс. военнослужащих в ответ на проведение российско-белорусских учений «Запад-2025». Они пройдут с 12 по 16 сентября.

«Давайте помнить, что учения «Запад-2025» — наступательные. Поэтому польские военные к ним готовились. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших военнослужащих»,— сказал Цезарий Томчик, его слова приводит Polsat News.

О планах Польши и стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии — провести ответные оборонительные учения с участием около 40 тыс. военнослужащих сообщалось еще в августе. 2 сентября Минобороны Польши объявило о старте учений «Железный защитник» совместно со странами НАТО с целью «проверить способность эффективно сдерживать и защищать территорию» страны. Основной полигон расположен недалеко от границы с Калининградской областью. Учения также пройдут на полигоне Нова-Демба, вблизи границы с Украиной.

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября и направлены на проверку готовности и обеспечения безопасности Союзного государства. Во время учений российские и белорусские военнослужащие намерены отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами. В них примут участие более 13 тыс. военнослужащих.

Лусине Баласян