МИД России призвал Польшу открыть границу с Белоруссией

В МИД России сочли конфронтационным решение Польши закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией. В министерстве убеждены, что власти республики таким образом «оправдывают линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы».

«Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес»,— утверждают в МИД. Ведомство призвало пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.

Граница страны с Белоруссией будет закрыта в ночь на 12 сентября. Решение принято из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

