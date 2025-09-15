МЧС: пожар в районе Кулешовки не угрожает населенному пункту

В селе Кулешовка подразделения МЧС тушат ландшафтный пожар на 400 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Очагом возгорания стал камыш на улице Береговой. К тушению привлекли 13 сотрудников МЧС России и четыре спецмашины. Уточняется, что угрозы населенному пункту пожар не представляет.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что дорогу между Ростовом-на-Дону и Азовом второй раз за сутки перекрыли из-за пожара.

Константин Соловьев