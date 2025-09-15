Автодорогу Ростов — Азов второй раз за сутки перекрыли из-за пожара

Второй раз за сутки временно перекрыт участок автодороги Ростов — Азов с 1 по 17 км из-за задымления от ландшафтных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

На участке трассы работают экипажи ДПС, транспорт пускается в объезд по старому направлению автодороги Ростов — Азов через с. Кулешовка.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что накануне автодорогу Ростов — Азов перерыли из-за возгорания камыша и задымления трассы.

Наталья Белоштейн