Суд Сочи приговорил петербуржца к 9,5 годам за попытку ввоза 6 кг наркотиков

За попытку ввоза 6 кг наркотиков в Сочи Лазаревский районный суд назначил жителю Санкт-Петербурга наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, в марте 2025 года фигурант дела, получив инструкции от неизвестного сообщника, забрал в Санкт-Петербурге партию наркотиков. 6 кг вещества, упакованных в 12 полимерных свертков, подсудимый спрятал под обшивкой багажника автомобиля и направился в Сочи, где должен был разложить свертки в тайниках.

На посту «Магри» машину остановили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. При досмотре наркотики были обнаружены и изъяты.

В суде фигурант дела полностью признал вину и раскаялся, отказавшись от дачи показаний. Лазаревский районный суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и вынес приговор — девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлерский районный суд курорта приговорил двух жителей курорта к лишению свободы за незаконную торговлю наркотиками через интернет. Первый фигурант дела получил 12 лет колонии строгого режима, второй — 10 лет.

Мария Удовик