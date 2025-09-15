Песков прокомментировал слова Трампа о том, что его терпение к Путину иссякает

Российская сторона услышала заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в отношении президента РФ Владимира Путина иссякает. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия все равно сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается»,— отметил господин Песков на брифинге.

12 сентября Дональд Трамп сообщил о рассмотрении жестких мер давления на Москву, включая санкции против российских банков, ограничение поставок нефти и введение дополнительных пошлин на товары. Он также выразил разочарование медленным прогрессом в урегулировании конфликта на Украине и призвал союзников из НАТО активнее поддерживать эти меры. Позже господин Трамп заявил о готовности вводить санкции, если остальные страны НАТО последуют примеру США и прекратят закупки российской нефти. Кроме того, он предложил ввести пошлины в 50–100% на товары из Китая с целью помочь завершить конфликт.