США требуют ликвидировать все мощности Ирана по обогащению урана

США настаивают на том, чтобы Иран полностью прекратил работу над собственной ядерной программой и ликвидировал все мощности по обогащению урана. Министр экономики Крис Райт отметил, что Вашингтон смущает непрозрачность Тегерана по отношению к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Если это и так недостаточно ясно, я еще раз изложу позицию Соединенных Штатов по Ирану. <…> Иранская ядерная программа, включая все мощности по обогащению и переработке, должна быть полностью ликвидирована»,— сказал господин Райт на пленарном заседании 69-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене (цитата по Reuters).

2 сентября стало известно, что представители Ирана и МАГАТЭ не добились результатов по итогам двух раундов переговоров по иранской ядерной программе. 8 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство не получало от Ирана информации по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана.