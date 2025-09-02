МИД Ирана: переговоры с МАГАТЭ пока не принесли результатов

Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогу двух раундов переговоров по иранской ядерной программе не добились результатов. Об этом заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. При этом он подчеркнул, что контакты по этому вопросу продолжаются.

«Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях, и эти контакты продолжаются на уровне нашего представительства в Вене. Однако, что касается разработки кодекса поведения для взаимодействия после новых событий и нападения на ядерные объекты Ирана в рамках резолюции парламента, работа еще не завершена и все еще находится на стадии принятия решения»,— сказал Эсмаил Багаи во время пресс-конференции (цитата по IRNA).

После атаки Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество с агентством. Инспекторы МАГАТЭ, в частности, контролировали исполнение Тегераном условий ДНЯО. Однако в августе стороны восстановили диалог, а в Иран вернулась первая группа экспертов агентства.

Иранские власти считают, что в нынешних условиях формат взаимодействия с МАГАТЭ должен быть изменен. В частности, запросы агентства на инспекции ядерных объектов предлагается рассматривать в отдельном порядке Высшим советом нацбезопасности страны. Иран отказывается возобновлять инспекции до тех пор, пока новый формат сотрудничества не будет согласован.

Лусине Баласян