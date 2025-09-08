Гросси: МАГАТЭ не получило от Ирана подтверждения о расположении запасов урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало от Ирана информации по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана. Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции, приуроченной к открытию сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«Нет ясности в том смысле, что мы не получали подтверждения от Ирана по этому поводу»,— сказал он в ответ на вопрос о том, передавал ли Иран информацию о местонахождении запасов высокообогащенного урана.

Ранее господин Гросси выразил надежду на скорое возобновление ядерных проверок в Иране.

В начале сентября агентство Associated Press передавало, что в конфиденциальном докладе МАГАТЭ говорится, что Иран значительно увеличил запасы обогащенного урана. Они практически достигли уровня, необходимого для разработки ядерного оружия, передает AP. По состоянию на 13 июня в Иране имелось 440,9 килограмма урана, обогащенного до 60% (на 32,3 килограмма больше, чем в последнем докладе МАГАТЭ, опубликованном в мае). По данным МАГАТЭ, примерно 42 килограммов урана, обогащенного на 60%, теоретически достаточно для производства одной атомной бомбы, если довести его обогащение до 90%.

После атаки Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество с агентством. 26 августа Гросси сообщил, что первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах. Инспекторы продолжали обсуждать практические механизмы для возобновления своей работы. Иранские власти считают, что в нынешних условиях формат взаимодействия с МАГАТЭ должен быть изменен. В частности, запросы агентства на инспекции ядерных объектов предлагается рассматривать в отдельном порядке. Иран отказывается возобновлять инспекции до тех пор, пока новый формат сотрудничества не будет согласован.

Анастасия Домбицкая