АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле Германии

В самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия прошли выборы в местные органы власти. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заметно улучшила результат по сравнению с выборами 2020 года, следует из данных МВД региона.

Согласно официальным подсчетам, АдГ получила 16,4% голосов избирателей. Это на 9,6% больше, чем на прошлых выборах этого уровня в 2020 году. Она идет на третьем месте после Христианско-демократического союза (ХДС) с 34% голосов и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 25,1% избирателей. «Зеленые» набрали 11,7% голосов, Левая партия заняла на выборах пятое место с 6,8%, далее идет Свободная демократическая партия Германии с 3,3% голосов.

В местных выборах приняли участие 7 951 748 избирателей. Явка составила 56,8%, уточнили в министерстве.

В мае Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «однозначно правоэкстремистской». Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества». Ведомство не перестанет классифицировать партию как правоэкстремистскую организацию до тех пор, пока суды не подтвердят законность такой характеристики. Минюста ФРГ призывал изучить возможность запрета АдГ.

