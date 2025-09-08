Германию хотят лишить «Альтернативы»

В Берлине снова обсуждают запрет «Альтернативы для Германии» (АдГ). Теперь инициаторами стали «Зеленые». Их призыв уже поддержали «Левые» и социал-демократы, а значит, вопрос грозит стать новым камнем преткновения в правящей коалиции. В ХДС/ХСС убеждены, что сама дискуссия о запрете партии лишь укрепит позиции правых, превратив их в политических мучеников. И это притом что исход процесса неочевиден: по крайней мере до сих пор ни одна политическая сила в ФРГ не попадала под запрет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены «Альтернативы для Германии» на земельном собрании в Баден-Вюртемберге, 31 мая 2025 года

Фото: Jan-Philipp Strobel / picture alliance / Getty Images Члены «Альтернативы для Германии» на земельном собрании в Баден-Вюртемберге, 31 мая 2025 года

Фото: Jan-Philipp Strobel / picture alliance / Getty Images

Вопрос запрета «Альтернативы для Германии» вернулся на повестку дня спустя несколько дней после того, как были опубликованы сенсационные результаты опроса общественного мнения. В Саксонии-Антхальт партия неожиданно набрала 39% поддержки, в то время как рейтинг ХДС составил 27%. И хоть выборы в этой федеральной земле состоятся лишь через год, такой расклад сил насторожил другие партии.

На федеральном уровне «Альтернатива» занимает второе место и идет следом за блоком ХДС/ХСС с показателем 25–26% поддержки.

Отрыв от правящего блока минимален и колеблется в районе 1–2%. Такая ситуация в Германии наблюдается еще с апреля, когда АдГ впервые выбилась на первое место в опросах. С тех пор она немного сдала позиции, но стабильно дышит в спину христианским демократам и социалистам.

На этот раз о запрете «Альтернативы» заговорили «Зеленые». В начале сентября лидеры фракции в Бундестаге пригласили остальные парламентские группы к диалогу. «В свете нашей исторической ответственности немецкий Бундестаг обязан серьезно рассмотреть возможность инициирования процедуры запрета партии, если для этого есть основания»,— говорится в письме сопредседателей фракции экологов Катарины Дреге и Бритты Хассельманн, которое они направили своим визави из ХДС, СДПГ и «Левых».

Политикииз партии «Зеленых» убеждены, что, учитывая радикализацию АдГ, момент для ее запрета настал. Таким образом они призывают «защитить демократию» и сделать это в короткие сроки.

Межфракционная встреча может состояться после выхода Бундестага с летних каникул.

Призыв «Зеленых» поддержала фракция «Левых», партии же, входящие в правительство, заняли выжидательную позицию. Однако вечером 7 сентября сопредседатель СДПГ и министр труда Бербель Бас в эфире телеканала ARD заявила, что готова поддержать предложение «Зеленых». По ее словам, необходимо проверить, достаточно ли доказательств того, что в АдГ есть противники демократии, которые борются против нее. «Основной закон говорит нам об этом; это также предписание. Поэтому мы должны как минимум обсудить, а затем решить, следовать ли этому пути. И потому мы не должны отвергать предложение о дискуссиях по этому вопросу»,— сказала она.

Такой ответ социал-демократов укладывается в их политику (на партийной конференции они утвердили курс на запрет «Альтернативы»), но идет вразрез с позицией их старшего партнера по коалиции. В ХДС/ХСС еще не ответили на призыв «Зеленых», но ранее неоднократно выступали против запрета правой партии. Политики в блоке убеждены, что даже дискуссии о запрете «Альтернативы» будут ей только на руку, так как помогут создать образ мученика и лишь сплотят вокруг нее электорат. В ХДС/ХСС предлагали использовать другие методы борьбы с партией, но рейтинги показывают, что их методы пока не приносят успеха.

Так или иначе, но инициировать запрет «Альтернативы» в Бундестаге без помощи ХДС/ХСС не получится.

Для постановки вопроса на рассмотрение Бундестага достаточно собрать подписи четверти депутатов, но для его одобрения необходимо большинство в 316 голосов. У СДПГ, «Зеленых» и «Левых» в совокупности 269 мест.

Однако даже если правящий блок согласится поддержать запрет, сама процедура проводится Федеральным конституционным судом. Бундестаг лишь выступает ее инициатором. Запрет партии — сложный и длительный процесс, который займет не один год.

При этом в истории ФРГ есть только один прецедент попытки запрета, который, впрочем, не увенчался успехом. Речь идет о Национал-демократической партии Германии (НДП), которая за все время своего существования ни разу не проходила в Бундестаг. Ее, как и «Альтернативу» сначала пытались признать экстремистской (АдГ сейчас оспаривает этот статус в суде), а затем запретить на федеральном уровне. Но в отличие от неудачной попытки запрета маргинальной НДП, нынешняя дискуссия касается второй по популярности партии страны. И, если процедура все же будет запущена, Германия рискует впервые за послевоенную историю столкнуться с запретом силы, имеющей реальное влияние на федеральную политику.

Вероника Вишнякова