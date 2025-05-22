Глава Минюста ФРГ призвала изучить возможность запрета АдГ

Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг (Социал-демократическая партия Германии) заявила, что считает необходимым изучить возможность запрета крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ). По ее словам, к этой политической силе необходимо относиться как к возможной угрозе для немецкой демократии.

«Запрет партии является самым мощным оружием, которое имеет наша демократия против организованных врагов. Нельзя применять его поспешно»,— подчеркнула министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом, она отметила, что если основательная проверка докажет обоснованность этого шага, «было бы сложно оправдать отказ от этого инструмента».

В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «однозначно правоэкстремистской». Решение контрразведки основано на 1100-страничном докладе, который начали готовить еще в 2023 году. Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества». Процедуру запрета должен инициировать Бундестаг, Бундесрат или федеральное правительство, а сам процесс может занять годы.

При этом Федеральное ведомство по охране конституции Германии перестанет классифицировать партию «Альтернатива для Германии» как правоэкстремистскую организацию до тех пор, пока суды не подтвердят законность такой характеристики.

Лусине Баласян