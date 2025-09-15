Акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX) одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 29 сентября. Уведомление о решении акционеров опубликовано на портале раскрытия информации.

В апреле совет директоров компании рекомендовал «Яндексу» дивиденды в размере 80 руб./акция по итогам 2024 года. Тогда выручка компании по МСФО впервые превысила 1 трлн руб., в годовом выражении показав рост на 37%. По итогам 2025 года «Яндекс» ожидает роста выручки более чем на 30%.