Прокурор запросил для участниц Pussy Riot заочные сроки от 9 до 14 лет колонии

Гособвинение запросило сроки для участниц группы Pussy Riot, обвиняемых в распространении фейков о российской армии. Прокурор в Басманном суде Москвы попросил заочно приговорить их к срокам от 9 до 14 лет колонии, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участница группы Pussy Riot Мария Алехина

Фото: Преображенский районный суд

Обвиняемыми проходят Алина Петрова, Диана Буркот, Ольга Борисова, Тасо Плетнер и Мария Алехина. Прокуратура считает их виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК. Алехиной просят назначить 14 лет колонии общего режима, Плетнер — 13 лет, а Борисовой, Буркот, Петровой — по 9 лет. Также Алехиной и Плетнер хотят запретить администрировать сайты в течение пяти лет, а Борисовой, Буркот, Петровой — в течение четырех.

В июле СКР завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката Николая Полозова (объявлен иноагентом), который в 2012 году защищал участниц группы Pussy Riot. Он также обвиняется в распространении фейков о российской армии.

В марте 2024 года Басманный суд заочно приговорил участницу Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн к шести годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Заочный приговор по аналогичной статье вынесен в отношении сооснователя Pussy Riot Петра Верзилова (объявлен иноагентом; внесен в реестр террористов и экстремистов), которому назначили восемь лет и четыре месяца колонии.