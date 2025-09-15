Гросси обсудил с Лихачевым развитие атомной энергетики и Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Они обсудили развитие атомной энергетики, а также вопросы ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Приветствую активное участие России в крупных инициативах МАГАТЭ... С нетерпением жду своего визита на Всемирную атомную неделю в Москве на следующей неделе»,— написал господин Гросси в своем аккаунте в X.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ею управляет АО «Росэнергоатом». МАГАТЭ неоднократно предупреждало о рисках для безопасности Запорожской АЭС из-за продолжающихся обстрелов вблизи станции. На прошлой неделе пресс-служба АЭС сообщила об ударе дронов ВСУ по учебно-тренировочному центру станции.

