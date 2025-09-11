Дроны ВСУ ударили по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Беспилотники ВСУ ударили по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. В пресс-службе электростанции сообщили, что удар пришелся на корпус «Г», где находился тренажер для подготовки сотрудников к работе в реакторных залах. Пострадавших нет.

Опасных изменений радиационного фона на станции и прилегающих территориях не наблюдается. Все системы электростанции работают в штатном режиме. Сейчас на ЗАЭС уточняют масштабы и характер повреждений.

«Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации»,— отметили в пресс-службе.

6 сентября администрация Запорожской АЭС сообщила, что уведомит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об очередной атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр станции. Как отмечали в пресс-службе ЗАЭС, в их центре находится полномасштабный тренажер реакторного зала, который необходим для подготовки персонала станции.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести блоков. Каждый из них находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ею управляет АО «Росэнергоатом».