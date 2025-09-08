Гросси предупредил о рисках для безопасности Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о нестабильной ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС. По его словам, угрозу представляет состояние большинства опор станции и электросети.

«Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: шесть из семи опор находятся под угрозой. Остается только одна внешняя линия электропередачи, что создает серьезные риски для безопасности,— указал Рафаэль Гросси. — Продолжающиеся военные действия, включая атаки в непосредственной близости от площадки ЗАЭС, вызывают серьезную обеспокоенность, усиливая стресс и риски».

«Продолжающееся ухудшение состояния электросети, включая ее важнейшие подстанции, повышает риск для безопасной эксплуатации предприятий, ставя под угрозу четвертый из "Семи столпов"»,— отметил господин Гросси.

Согласно оценкам экспертов МАГАТЭ, все шесть реакторов в настоящее время находятся в состоянии холодного останова, ни один из не может быть безопасно запущен в текущих условиях. Уровень воды в пруду-охладителе упал до 13,4 м, приближаясь к порогу в 12,0 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя.

На прошлой неделе российские официальные лица допустили сотрудничество по Запорожской АЭС с США и Украиной. Как следовало из заявлений сторон, эта тема затрагивалась в том числе и в ходе саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В мае спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США хотели бы в будущем «помогать» в эксплуатации Запорожской АЭС.

Анастасия Домбицкая