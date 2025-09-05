Примирительный атом

Россия готова к сотрудничеству на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с США и Украиной. Это следует из прозвучавших на этой неделе заявлений президента РФ Владимира Путина и главы «Росатома» Алексея Лихачева. Из комментариев российских официальных лиц следует, что Москва открыта к взаимодействию как с американской компанией Westinghouse, на чьем топливе ранее частично работала ЗАЭС, так и с украинскими энергосетями, ранее потреблявшими вырабатываемое станцией электричество. Однако для такого сотрудничества должен быть выполнен ряд важных условий.

«Своего рода драгоценность»

Первым о перспективах взаимодействия с США и Украиной на Запорожской АЭС 2 сентября высказался Владимир Путин. Обсуждая в ходе встречи со словацким премьером Робертом Фицо перспективы сотрудничества с американцами в сфере эксплуатации атомных электростанций в Словакии, российский президент сказал: «Кстати говоря,— говорю, это так, между прочим, апропо,— мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы в принципе косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали». «То же самое» касается, по словам Владимира Путина, и украинской стороны. «На запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, и мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, можем даже втроем поработать»,— допустил он.

Тему 5 сентября развил в интервью телеканалу «Россия 24» глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Мы неоднократно докладывали президенту о том, как мы готовы к "подъему" (перезапуску.— “Ъ”) станции. И возникает всегда вопрос о том, куда мы будем выдавать эти 6 ГВт атомного электричества. Это большая цифра»,— признал он. И добавил, что в первую очередь электричество пойдет «в наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении», а «какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества», в рамках которого Москва готова «посмотреть и третьего участника этих договоренностей — Украину, если, конечно, возникнут условия».

По словам Алексея Лихачева, «верховному главнокомандующему виднее, как сформировать эти условия».

«Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к любому решению. Как только будет принято окончательное решение о возможности подъема (ЗАЭС.— “Ъ”), выхода на мощность, мы можем на другой день буквально к этим операциям приступить»,—заверил он.

А далее пояснил: «(На ЗАЭС.— “Ъ”) понамешано разного топлива: в двух реакторах сохранилось российское, в четырех реакторах американское. <…> В принципе это тоже может быть предметом сотрудничества. Хозяин топлива нам хорошо известен — (американская.— “Ъ”) компания Westinghouse. До недавнего времени у нас были рабочие контакты, мы готовы их продолжить при наличии такого политического решения».

Расположенная близ Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Это крупнейшая АЭС Европы. С марта 2022 года она находится под контролем РФ. В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки станции — пятый и шестой — вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов линии электропередачи. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав «Росатома»). С сентября 2022 года на ЗАЭС работает мониторинговая группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Топливо производства Westinghouse начали завозить на ЗАЭС в 2016 году. К 2022 году на него успели перевести четыре энергоблока (№ 1, 3, 4, 5), ранее работавшие на топливе российской компании ТВЭЛ (входит в «Росатом»). В блоках №2 и 6 до сих пор загружено российское топливо. Часть отработавшего американского топлива находится в хранилище станции. В августе Алексей Лихачев говорил, что США обращались к РФ по вопросу о своем топливе и находящейся на ЗАЭС «интеллектуальной собственности», то есть технической документации на него. По его словам, Москва по дипканалам и через МАГАТЭ передала Вашингтону, что готова обсуждать эти вопросы.

Судя по заявлениям сторон, эта тема затрагивалась в том числе и в ходе саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В мае спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США хотели бы в будущем «помогать» в эксплуатации Запорожской АЭС. Другой спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал ЗАЭС «своего рода драгоценностью» и высказался за скорейший ее перезапуск.

Ранее Алексей Лихачев также говорил, что «все живут мечтой подъема станции» (цитата по ТАСС). По его словам, у «Росатома» разработан план вывода ЗАЭС на полную мощность, но прежде нужно решить четыре основные задачи.

А именно: обеспечение водоснабжения станции, ремонт и подключение энергосетей, вопрос с американским топливом и определение энергопотребителей.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с «РИА Новости» добавляла к этому списку еще два условия: «Окончание боевых действий и гарантии безопасности».

4 сентября Энергодар и ЗАЭС посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе визита на станцию он обсудил ее текущее состояние и перспективы перевода в режим генерации. Однако пока не ясно, когда станция вновь заработает. Все последние месяцы и она, и Энергодар, по словам Евгении Яшиной, едва ли не ежедневно подвергались обстрелам с украинской стороны. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на днях заявил, что «ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается чрезвычайно шаткой».

«Лаборатория сотрудничества»

По словам независимого эксперта по атомной энергетике Валентина Гибалова, без прекращения боевых действий не решить одну из главных проблем, которая мешает перезапуску ЗАЭС: отсутствие водозабора для системы охлаждения станции, обусловленное тем, что Днепр изменил свое русло после взрыва на Каховской ГЭС. «Линия боевого соприкосновения сейчас фактически проходит по руслу Днепра, и новый водозабор не может быть построен без прекращения обстрелов»,— отметил он в беседе с “Ъ”. Среди других проблем, мешающих перезапуску ЗАЭС, эксперт выделил наличие американского топлива, которое не имеет разрешения на эксплуатацию российского регулятора, и схему выдачи мощности, которая в основном завязана на украинскую территорию.

Все эти вопросы, по словам Валентина Гибалова, «в принципе» проще решать в кооперации с США и Украиной. Однако последние две проблемы можно, как пояснил он далее, решить и без них. «Американское топливо можно просто выгрузить, и загрузить российское, тем более что изначально реактор на российском топливе и работал. Со схемой выдачи мощности проблем больше, потому что для того, чтобы полностью загрузить ЗАЭС в российскую энергосистему, придется строить весьма приличное количество новых линий электропередачи. Но, допустим, работать в режиме одного-двух блоков станция может и без договоров с украинцами»,— говорит эксперт.

По словам директора ПИР-Центра, профессора МГИМО Владимира Орлова, у РФ и США накоплен солидный совместный опыт «ядерной работы» в рамках так называемой Программы Нанна-Лугара, в том числе и по повышению безопасности ядерно-опасных объектов. «Правда, из этого опыта важно будет извлечь уроки. В том числе и горькие. Подчас американцы склонны вместо равноправного сотрудничества ударяться в навязчивый "патронаж", пытаясь перетянуть одеяло на себя. Такие шишки мы в свое время набили, и это, как мне кажется, гарантия от повторения таких ошибок в будущем»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

Сотрудничество с США по ЗАЭС, по его мнению, должно иметь три измерения.

«Первое — политическое, сопряженное с новой моделью совместной работы РФ и США в области ядерного нераспространения и ядерной безопасности. Здесь не обойтись без подключения МАГАТЭ, чьи сотрудники уже неплохо освоились на станции,— поясняет Владимир Орлов.— Второе — антитеррористическое. Необходимо исключить украинские атаки на станцию и любые аналогичные "подножки" со стороны Киева. И сделать ЗАЭС синонимом развития мирной атомной энергетики, а не синонимом ядерных страхов. Опять же у России и США накоплен продуктивный опыт сотрудничества по противодействию ядерному терроризму, хоть сейчас такое взаимодействие заморожено». Третье направление собеседник “Ъ” называет «сугубо экономическим и энергетическим». «В потенциале оно — редкостный случай — равно привлекательно для всех: и для России, и для США, и для Украины. Когда на повестку дня встанет вопрос экономического возрождения региона — вот она, домашняя заготовка номер один»,— говорит Владимир Орлов.

В то же время, как подчеркивает эксперт, как и в других сюжетах, касающихся украинского конфликта, «пока здесь уместнее говорить не в будущем времени, а в условном наклонении». «Все это будет иметь смысл, если и тогда... если и когда: первое — Россия убедится в воле США к комплексному и устойчивому (то есть надолго и всерьез) разрешению украинского конфликта, учитывающему интересы нашей страны; и второе — будут согласованы все рамки мирного урегулирования, включая вопрос о тех территориях Запорожской области России, которые сейчас де-факто находятся под контролем Украины. Только после этого ЗАЭС сможет стать лабораторией сотрудничества, а не оставаться яблоком раздора»,— убежден собеседник “Ъ”.

Елена Черненко