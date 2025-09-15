ЦИК: более 900 бюллетеней признаны недействительными

По итогам прошедших в России выборов на 20 избирательных участках признаны недействительными 908 бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, эти бюллетени выявили в девяти регионах: в Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях.

«Это, действительно, цифра незначительная»,— сказала госпожа Памфилова на брифинге в ЦИК (цитата по ТАСС).

Выборы по всей стране прошли с 12 по 14 сентября в 81 российском регионе. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов законодательных собраний. «Единая Россия» заявила об уверенной победе по результатам голосования. По данным ЦИК, явка составила 47%.

