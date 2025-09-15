В КБР задержаны подозреваемые в гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе
В Кабардино-Балкарии задержаны подозреваемые в гибели и травмирования людей на канатной дороге директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена ее эксплуатация на всем протяжении трассы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть и травмирование граждан (ч.3 ст.238 УК РФ).
Расследование продолжается.
Авария на канатно-кресельной дороге, в результате которой погибли трое и получили различные травмы несколько граждан, как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», произошла 12 сентября.