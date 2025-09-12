На горе Эльбрус из-за аварии на канатной дороге погибли два человека

На горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге. В результате случившегося погибли два человека, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии

Предварительно, авария случилась из-за схода тросса с ролика одной из опор. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, осуществляется эвакуация тел погибших.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская