На горе Эльбрус из-за аварии на канатной дороге погибли два человека
На горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге. В результате случившегося погибли два человека, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии
Предварительно, авария случилась из-за схода тросса с ролика одной из опор. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, осуществляется эвакуация тел погибших.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.