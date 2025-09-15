Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе

Директор подъемника и главный инженер задержаны по делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное управление СКР. Оба задержанных работают в ООО «МКД Эльбрус», отвечавшем за обслуживание оборудования и безопасность. Следователи также опечатали технические помещения станций канатной дороги, прекращена ее эксплуатация по всей трассе.

ЧП случилось 12 сентября. В момент аварии на канатной дороге находились 37 человек. По данным следствия, с балансира соскочил канат, что привело к падению подвесных кресел с туристами. Погибли три человека. Среди эвакуированных никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).